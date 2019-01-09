Бойцам ингушского ОМОНа МВД подарило на Новый год пол-ящика мандаринов на 52 человека
Как передает радио «Свобода», за подарком полицейским пришлось ехать самим на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Сами омоновцы отмечают, что для того чтобы забрать мандарины, было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами.
Комментарии4
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lenin3 09 января 2019 | 07:21
Дык,мандарины хоть абхазские духоскрепнутые были или турецкие пластмассовые подсунули?)))
cromwel 09 января 2019 | 07:22
Веревку с мылом прислужникам режима!
lager23 09 января 2019 | 07:26
Циничная вороватая власть, да для неё люди — мусор....
Не пойму, как вообще можно работать, рисковать жизнью ( и, главное, за что?) и оставаться человеком в этой прогнившей без должного притока нефтедолларов путиноидной системе ценностей?!
opiatnovyi63 09 января 2019 | 07:34
Надо же, какой щедрый подарок от Колокольцева!