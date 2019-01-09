Бойцам ингушского ОМОНа МВД подарило на Новый год пол-ящика мандаринов на 52 человека

Как передает радио «Свобода», за подарком полицейским пришлось ехать самим на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Сами омоновцы отмечают, что для того чтобы забрать мандарины, было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами.