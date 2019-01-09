Посольство РФ  в  США продолжает добиваться консульского доступа к Дмитрию Макаренко

Гражданин России был задержан ФБР на острове Сайпан по обвинению в попытке экспорта военной техники и отмывании денег. По имеющейся в посольстве информации, россиянин содержится в тюрьме Гонолулу на Гавайях в ожидании этапирования в Майами, где состоится суд по его делу. Ранее, МИД России потребовал от Вашингтона разъяснения причин ареста Макаренко и полного соблюдения его прав.