7 комитетов палаты представителей просят Минфин США отложить снятие санкций с EN+, «Русал» и «Евросибэнерго»

Минфин США еще 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка компании, подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократил в них свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется под американскими санкциями, а его активы, в которых ему принадлежит половина и более акций, останутся заблокированы.