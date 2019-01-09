Штраф за неоплаченную парковку в Москве с сегодняшнего дня увеличивается вдвое – до 5 тысяч рублей

Соответствующий законопроект, принятый Мосгордумой, в конце декабря подписал мэр Сергей Собянин.

Ужесточить наказание за неоплату парковки столичные власти решили сразу же после повышения тарифов на саму парковку. И это при том, что время бесплатной стоянки сократили с 15 до 5 минут, паркоматы по-прежнему днем с огнем не сыщешь, а мобильное приложение не всегда работает. Парламентская профильная комиссия сочла, что установленный ранее штраф в размере 2,5 тысяч «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». По мнению депутатов, такой тариф несоразмерен стоимости платной стоянки на столичных улицах. С 15 декабря максимальный тариф повысился до 380 рублей в час. Теперь автомобилистам приходится выкладывать за сутки до 7 с лишним тысяч рублей. При этом, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, эти услуги востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта «Моя улица» число разрешенных мест для стоянки машин в Москве значительно сократилось, что привело к росту дефицита даже платных парковок.