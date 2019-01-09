Пострадавшие из-за обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь могут с сегодняшнего дня получить компенсации

Пострадавшие в результате обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь могут с сегодняшнего дня получить компенсации. Соответствующее распоряжение ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Получившим травмы из-за инцидента в Парке Горького положен один из двух типов компенсации. По 250 тысяч рублей выделят тем пострадавшим, которые получили амбулаторное лечение. Выплаты же госпитализированным составят 500 тысяч рублей. Всего в результате обрушения моста пострадали 13 человек. Инцидент произошел в первые минуты нового года, кода на большом экране в Парке Горького транслировали обращение президента Владимира Путина, а также бой курантов и гимн. По предварительным данным властей, деревянный мост, находившийся над катком, обрушился из-за технической неисправности. В тот же день столичный мэр Сергей Собянин поручил уволить директора парка Марину Люльчук. В свою очередь, правоохранительные органы, по некоторым данным, начали доследственную проверку.

После обрушения моста в Парке Горького каток на день прекратил работу.