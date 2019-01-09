Дебаты по проекту сделки об условиях выхода Великобритании из ЕС возобновятся в британском парламенте

Голосование в палате общин планировалось на 11 декабря прошлого года, но было отложено.

При этом Мэй выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.

Проект соглашения по Brexit максимально выгоден для Лондона. Такое мнение ранее высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Согласно документу, переходный период продлится до конца 2020 года. На протяжении этого времени Великобритания продолжит выполнять обязанности страны ЕС и платит взносы, но потеряет доступ к системе принятия решений.