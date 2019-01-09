Шесть человек, в  том числе три ребенка, погибли в результате пожара в Кузбассе

Следствие выясняет обстоятельства гибели трех детей и трех взрослых, тела которых обнаружены после ликвидации пожара в поселке городского типа Тисульский Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу в среду.

По предварительной версии, в частном доме на двух хозяев соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые нашли погибших. Причиной пожара могло стать короткое замыкание — в доме обгорел пластиковый потолок, говорится в сообщении.