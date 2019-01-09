Шесть человек, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в Кузбассе
По предварительной версии, в частном доме на двух хозяев соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые нашли погибших. Причиной пожара могло стать короткое замыкание — в доме обгорел пластиковый потолок, говорится в сообщении.
Комментарии1
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ostapba 09 января 2019 | 07:10
Могло стать наводнение в Японии..
А если тайфун в Таиланде?? Ведь тоже могло стать..
А вот нашествие медуз из Аустралии могло стать??
Тем более что голубые аастралийские медузы обладают длинным хвостом.
Как раз для короткого замыкания.
Даже..