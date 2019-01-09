В Чечне во время антиалкогольного рейда перед Новым годом задержали около 20 человек
Отпускать их стали только по окончании новогодних праздников. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».
В регионе не проводится специальных антиалкогольных кампаний, поскольку проблема алкоголизма там отсутствует. Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов. Альви Каримов пригласил в Чечню всех желающих убедиться в том, что на проспектах не валяется ни одного пьяного человека.
Комментарии2
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opiatnovyi63 09 января 2019 | 06:48
Феодально-деспотический режим!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 09 января 2019 | 07:06
opiatnovyi63: режим!
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антиалкогольный рейд - признак вождизма по Сталину.