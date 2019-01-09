Темпы роста мировой экономики в наступившем году замедлятся до 2,9%

Такой прогноз содержится в январском докладе Всемирного банка. Средняя цена нефти в 2019 году упадет до $67 за баррель. Эксперты банка называют причиной сокращение объемов торговли и инвестиций. Как ожидают в ВБ, в 2020 и 2021 гг. темпы роста мировой экономики составят 2,8%.