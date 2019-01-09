Дональд Трамп не стал вводить в стране режим ЧП

Президент рассчитывает, что «шатдаун» правительства прекратиться по итогам его встреча с лидерами конгресса. Об этом он заявил в телеобращении к нации. В своем выступлении президент ограничился размышлениями о гуманитарном кризисе и кризисе в области безопасности на границе с Мексикой в связи с притоком тысяч нелегальных мигрантов. По его словам, ситуация может быть разрешена на встрече с лидерами конгресса за 45 минут.

Майк Пенс призвал республиканцев проголосовать за $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой. По сведениям издания «Хилл», об этом говорится в обращении вице-президент США к однопартийцам в Палате представителей. Пенс выступил перед республиканцами на закрытом заседании в Капитолии. Заявление Пенса прозвучало на 18-й день «шатдауна» и за пару часов до обращения Дональда Трампа к нации.