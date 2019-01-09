Минобороны Японии решило купить за 16 млрд иен необитаемый остров Магэ на юго-западе страны

Туда перенесут массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Как сообщает газета «Иомиури», предварительное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Сам остров, который сейчас почти целиком принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям до конца марта.