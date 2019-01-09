Минобороны Японии решило купить за 16 млрд иен необитаемый остров Магэ на юго-западе страны
Туда перенесут массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Как сообщает газета «Иомиури», предварительное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Сам остров, который сейчас почти целиком принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям до конца марта.
Комментарии2
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book_publisher 09 января 2019 | 06:34
- А почему за перенос базы США платит Япония из своего бюджета за счет налогоплательщиков? Пусть США и платят.
proletarian74 09 января 2019 | 06:47
book_publisher:
Еще древние мудро заметили "Горе побежденным". Япония - оккупированная страна