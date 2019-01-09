7 комитетов конгресса оспорили снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
После победы демократов на промежуточных выборах новые главы комитетов потребовали от Минфина отложить снятие санкций США с компаний Rusal, En+ и «Евросибэнерго» и пересмотреть условия соглашения с российским миллиардером.
Комментарии1
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book_publisher 09 января 2019 | 06:23
Сперва отняли акции, а потом не отменили санкции.
Вот и верь после этого пиндосам...