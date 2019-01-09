Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду
Президент намерен попытаться возобновить финансирование работы правительства. Обращение главы государства транслировали американские телеканалы. Как заявил американский лидер, выход из кризиса в ходе переговоров может «быть найден за 45 минут». По просьбе демократов барьер будет сделан из стали, а не из бетона. Этот барьер критически важен для безопасности наших границ", — подчеркнул Дональд Трамп.
Комментарии3
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german1st 09 января 2019 | 06:28
Казалось-бы что может быть проще. Профинансировать строительство стены на ГРАНИЦЕ и жить дальше. Но нет демократы будут жевать жвачку об альтернативных методах охраны границе и ничего не делать. Спекулируя при этом на отсутствии зарплаты у госслужащих. Которые кстати могут свободно перебраться в коммерческий сектор
felik23 09 января 2019 | 07:05
german1st: А с какого перепугу надо дать ему 6 миллиардов? Из-за него уже четвёртый квартал растёт дефицит бюджета, расходы на оборону растут, фондовый рынок колбасит, а он ещё хочет усугубить проблему с обслуживанием громадного нац. долга.
Обойдётся и двумя, если уж очень ему неймётся чего-нибудь построить.... Или пусть докладывает из своих четырёх, если не врёт, что они у него есть... За один отель в Чикаго он может получить миллиард, если не ошибаюсь... И за башню в Нью Йорке полмиллиарда...А ещё лучше, если есть немного здравого смысла - оставить эту затею со стенкой, баловство...
bervalano 09 января 2019 | 06:31
Граница на замке!