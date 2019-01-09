Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду

Президент намерен попытаться возобновить финансирование работы правительства. Обращение главы государства транслировали американские телеканалы. Как заявил американский лидер, выход из кризиса в ходе переговоров может «быть найден за 45 минут». По просьбе демократов барьер будет сделан из стали, а не из бетона. Этот барьер критически важен для безопасности наших границ", — подчеркнул Дональд Трамп.