Экспертов Всемирного антидопингового агентства ждут сегодня в российской столице

Они должны посетить Московскую антидопинговую лабораторию. Российская сторона не предоставила в срок ВАДА данных лаборатории. Это грозит отечественному спорту серьезными последствиями, предупреждал в эфире «Эха Москвы» руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории еще с весны стал приоритетным требованием, подчеркнул глава РУСАДА Юрий Ганус. Это было одним из условий восстановления статуса российского антидопингового агентства.

Накануне вице-премьер России Ольга Голодец заверяла, что стороны достигли договоренности о передаче данных московской лаборатории специалистам ВАДА.