Наталье Весельницкой, которая предлагала штабу Трампа компромат на Клинтон, предъявлено криминальное обвинение в США

Россиянке Наталье Весельницкой, которая предлагала штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон, предъявлено криминальное обвинение в США. Но не в рамках расследования Боба Мюллера, а по другому, независимому от расследования по России делу.

Наталья Велельницкая стала одной из центральных фигур расследования Боба Мюллера после того, как в компании лоббиста Рината Ахметшина и представителя российского бизнесмена Араса Агаларова в июне 2016 года встречалась как агент Кремля — как она сама о себе заявляла позднее в интервью, со штабом Дональда Трампа в Нью-Йорке, предлагая грязь на Хиллари Клинтон.

Но теперь ей было предъявлено обвинение — в воспрепятствовании правосудию, в рамках другого дела — дела компании Превезон Холдингс, интересы которой Весельницкая представляла в суде Нью-Йорка в гражданском процессе. Власти Нью-Йорка пытались взыскать с кипрского оффшора Превезон Холдингс миллионы долларов в качестве конфискации за отмывание денежных средств. В иске американских властей было заявлено, что Превезон через покупку недвижимости в США отмывал часть 230 миллионов долларов, украденных российскими чиновниками из бюджета российской федерации с помощью мошеннических налоговых схем — эти схемы раскрыл юрист компании Эрмитаж Капитал Сергей Магнитский, которого за это посадили в России в тюрьму, где от пыток он умер в 2009 году.



Наталью Весельницкую, которая призналась в интервью в том, что координировала свои действия с Генпрокурором России Юрием Чайкой, обвиняют в том, что она в рамках процесса по Превезону сделала заявления, вводящие суд в заблуждение.

Другие подробности обвинения в отношении Весельницкой не сообщаются, но воспрепятствование правосудию — тяжкое уголовное преступление по законам США, за совершение которого грозит до пяти лет тюрьмы.