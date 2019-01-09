Дональд Трамп не стал вводить в стране режим ЧП.

Президент рассчитывает, что «шатдаун» правительства прекратиться по итогам его встреча с лидерами конгресса. Об этом он заявил в телеобращении к нации. В своем выступлении президент ограничился размышлениями о гуманитарном кризисе и кризисе в области безопасности на границе с Мексикой в связи с притоком тысяч нелегальных мигрантов. По его словам, ситуация может быть разрешена на встрече с лидерами конгресса за 45 минут.