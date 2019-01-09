Эксперты WADA сегодня попытаются все-таки получить доступ к базе данных московской лаборатории.
Им необходима информация о допинг-пробах российских спортсменов с 2011 по 2015 год. От этого зависит подтверждение соответствия РУСАДА международному кодексу. Впрочем, вне зависимости от этой инспекции, Комитет по соответствию ВАДА 14 — 15 января рассмотрит вопрос, выполняет ли РУСАДА условия своего восстановления.
Комментарии1
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ts 09 января 2019 | 05:27
Ишь чего захотели! Может им еще дать информацию о всех виолончельных счетах в офшорах? На это мы не можем пойтить! Надо посоветоваться с шефом... С Михал... Иванычем...