Слухи о выходе России из переговоров с НАСА по окололунной станции беспочвенны.
Об этом Ъ заявил официальный представитель российской госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, ни о выходе из проекта Gateway, ни об отказе от других обязательств, речи не идет. Устименко утверждает, что российская сторона намерена соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в ответ на американские санкции в Роскосмосе пока не собираются.
Комментарии3
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agamasat 09 января 2019 | 05:19
НАСА теперь подумает, нужна ли вообще в этой программе россия.
com30 09 января 2019 | 05:48
Ну понятно, денег нет, вся надежда на американские бабки.))
buzukin075 09 января 2019 | 06:01
России эта программа и нахер не нужна. Экое счастье - участвовать в строительстве американской станции по программе, которую отменит следующий президент! А не выходить из переговоров - хороший вариант для того, штобы из них выйти, когда у американцев сроки начнут жопу жечь - вот это будет красиво!