Темпы роста мировой экономики в наступившем году замедлятся до 2,9%.
Такой прогноз содержится в январском докладе Всемирного банка. Средняя цена нефти в 2019 году упадет до $67 за баррель. Эксперты банка называют причиной сокращение объемов торговли и инвестиций. Как ожидают в ВБ, в 2020 и 2021 гг. темпы роста мировой экономики составят 2,8%.
Комментарии1
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cromwel 09 января 2019 | 05:19
За то Россия впереди планеты всей. У нас по статистике конечно, рост 1.5%. Вот приемущество Путинского режима! Европа умрет от зависти. Санкции пошлии на пользу!