7 комитетов конгресса оспорили снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.
После победы демократов на промежуточных выборах новые главы комитетов потребовали от Минфина отложить снятие санкций США с компаний Rusal, En+ и «Евросибэнерго» и пересмотреть условия соглашения с российским миллиардером.
Комментарии2
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kremlefurer 09 января 2019 | 05:14
верное решение, а ещё лучше наложить персональные санкции на всех членов Едорастной партии. Псть в Крымнаш отдыхают.
com30 09 января 2019 | 05:50
Не повезло Дерепаске, демократия хоть и беззубая старуха, но сила страшная, может в смерть зацеловать.))