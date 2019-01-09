Майк Пенс призвал республиканцев проголосовать за $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой.
По сведениям издания «Хилл», об этом говорится в обращении вице-президент США к однопартийцам в Палате представителей. Пенс выступил перед республиканцами на закрытом заседании в Капитолии. Заявление Пенса прозвучало на 18-й день «шатдауна» и за пару часов до обращения Дональда Трампа к нации.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
com30 09 января 2019 | 06:00
Ну стена или нет, а нормальную границу с Мексикой видимо строить нужно.
Вот если бы на всю голову РФ граничила с США, сенат быстро бы выделил деньги, притом сразу на 30 метровую стену из полированного железобетона и вообще без ворот, а под стеной 30 метровый ров где бы массово разводили флоридских аллигаторов.