Майк Пенс призвал республиканцев проголосовать за $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой.

По сведениям издания «Хилл», об этом говорится в обращении вице-президент США к однопартийцам в Палате представителей. Пенс выступил перед республиканцами на закрытом заседании в Капитолии. Заявление Пенса прозвучало на 18-й день «шатдауна» и за пару часов до обращения Дональда Трампа к нации.