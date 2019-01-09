Дональд Трамп в эти минуты выступает с телеобращением к нации.

По сведениям Washington Post, президент не намерен объявлять режим ЧП на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти. Он вызван нежеланием Конгресса выделять средства на возведение стены на границе с Мексикой. О возможном введении ЧП, чтобы профинансировать строительство стены, ранее говорил сам Трамп.