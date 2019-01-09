Дональд Трамп в эти минуты выступает с телеобращением к нации.
По сведениям Washington Post, президент не намерен объявлять режим ЧП на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти. Он вызван нежеланием Конгресса выделять средства на возведение стены на границе с Мексикой. О возможном введении ЧП, чтобы профинансировать строительство стены, ранее говорил сам Трамп.
Комментарии1
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ara_1 09 января 2019 | 05:49
Послушал выступления Трампа, Шумера с Пелоси и Сандерса. Трамп- не блестал, к сожалению. Не Рейган, поди, но был искренен и прям. Демократы - змеи, как обычно, впрочем. Перевирали, передергивали, игнорировали важные поинты, зацикливаясь на хрени. Словом- ничего нового. Спокойной ночи.