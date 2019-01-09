Роспотребнадзор подготовил законопроект о защите генетической информации россиян.
Об этом РГ заявила глава ведомства, главный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, инициатива направлена на защиту персональных данных, полученных из биологического и генетического материала человека и снижение угроз национальной биологической безопасности.
Комментарии2
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rihard 09 января 2019 | 04:21
Полный бред.Что за национальная биологическая безопасность .Хромосому скрепную подменят?
putn_pnh 09 января 2019 | 04:29
Дык Мединский уже раззвонил про лишнюю хромосому. Чё уж теперь...