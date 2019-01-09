Одним из поджигателей Венгерского культурного центра в Ужгороде был 28-летний Михал П.

По сведениям польского телеканала TVR, он связан с польской неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. По делу в качестве обвиняемых проходят три гражданина Польши. Прокуратура отмечает террористический характер поджога. По одной из версий, которую приводит телеканал, идея поджога появилась в России. Поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде произошел в ночь на 27 февраля прошлого года.