Скотленд Ярд ведет уголовное расследование в связи с инцидентом в аэропорту Хитроу.

Там накануне вечером в районе взлетно-посадочной полосы был замечен дрон. Работу воздушной гавани пришлось прервать на час. Сейчас полицейские обыскивают окрестности Хитроу, чтобы выйти на след правонарушителей. Использование беспилотных летательных аппаратов на территории британских аэропортов запрещено. Ранее сообщалось, что власти страны готовы применить в Хитроу специальные средства борьбы с беспилотниками.