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04:04, 09 января 2019

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана.

Как передает РИА, представители Демпартии отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.

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