Демократы в сенате США заблокировали законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана.
Как передает РИА, представители Демпартии отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.
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Как передает РИА, представители Демпартии отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США.
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