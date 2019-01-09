Единственный ресторан для нудистов O Naturel в Париже будет закрыт с 16 февраля.
Как сообщает телеканал BFM-TV, заведение столкнулось с проблемой нехватки клиентов. Ресторан был открыт в ноябре 2017 года и стал первым в столице Франции. В отличие от посетителей официанты и повара ресторана работали одетыми по соображениям гигиены.
Комментарии1
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nevski153 09 января 2019 | 03:40
Ах, какое это важное событие для читателей Эха! Прям нудист на нудисте и нудистом погоняет!
А ничего более важного в Парижике не произошло? Может поймали тех вандалов, что испоганили музей Триумфальной Арки?