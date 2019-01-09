Единственный ресторан для нудистов O Naturel в Париже будет закрыт с 16 февраля.

Как сообщает телеканал BFM-TV, заведение столкнулось с проблемой нехватки клиентов. Ресторан был открыт в ноябре 2017 года и стал первым в столице Франции. В отличие от посетителей официанты и повара ресторана работали одетыми по соображениям гигиены.