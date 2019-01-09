Минфин США расширил санкции против Венесуэлы.

Черный список пополнили 23 компании и семь граждан страны. Как заявил минимстр финансов США Стивен Мнучин, новые ограничительные меры направлены против незаконной схемы, которую венесуэльский режим применял для ограбления собственного народа. По версии Вашингтона, все попавшие под санкции были «вовлечены в масштабные коррупционные схемы.