Палата общин ограничила финансовые полномочия правительства Великобритании на случай «жесткого» Brexit.

Глава Минфина Роберт Дженрик в связи с этим заявил, что Британия в любом случае 29 марта выйдет из ЕС, но парламент создал ситуацию, в которой страна может хуже подготовиться к этому событию.

Евросоюз начал подготовку к «жесткому» Brexit в декабре 2018 года из-за опасений, что соглашение о выходе, достигнутое на переговорах, может не получить одобрения британского парламента.