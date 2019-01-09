Усиление напряженности вокруг Сирии или Украины может привести к новым санкциям.

Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка о перспективах мировой Экономики. В этом году документ носит название «Потемневший небосклон». В докладе также содержится предупреждение о замедлении или отмене структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белоруссии и Турции.