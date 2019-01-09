Усиление напряженности вокруг Сирии или Украины может привести к новым санкциям.
Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка о перспективах мировой Экономики. В этом году документ носит название «Потемневший небосклон». В докладе также содержится предупреждение о замедлении или отмене структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белоруссии и Турции.
Комментарии1
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mosser 09 января 2019 | 04:15
Давай больше санкций,ура! Может "великому" русскому народу жрать будет нечего,и они Путина повесят.