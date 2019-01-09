Слухи о выходе России из переговоров с НАСА по окололунной станции беспочвенны.

Об этом Ъ заявил официальный представитель российской госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, ни о выходе из проекта Gateway, ни об отказе от других обязательств, речи не идет. Устименко утверждает, что российская сторона намерена соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в ответ на американские санкции в Роскосмосе пока не собираются.