Слухи о выходе России из переговоров с НАСА по окололунной станции беспочвенны.
Об этом Ъ заявил официальный представитель российской госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, ни о выходе из проекта Gateway, ни об отказе от других обязательств, речи не идет. Устименко утверждает, что российская сторона намерена соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в ответ на американские санкции в Роскосмосе пока не собираются.
Комментарии2
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agamasat 09 января 2019 | 03:45
А чего так? Надо непременно послать американцев куда-нибудь, вслед за прыгающим на батуте Рогозиным.
i_one_off 09 января 2019 | 04:22
Не успели Землю поделить, уже в космос лезут Луну приватизировать.