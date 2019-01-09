Дональд Трамп во время обращения к нации не намерен объявлять режим ЧП.
Во всяком случае, так, со ссылкой на свои источники, утверждает Washington Post. Телеобращение президента США прозвучит на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти, вызванного нежеланием Конгресса выделять средства на возведение стены на границе с Мексикой. О возможном введении ЧП, чтобы профинансировать строительство стены, ранее говорил сам Трамп. Телеобращение Трампа прозвучит, когда в Москве будет 5 утра.
Комментарии2
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nepeanois 09 января 2019 | 03:25
опять, стало быть, с 3.14зднул не подумав...
condor00 09 января 2019 | 03:53
Успокаивающий укол наконец-то сделали?