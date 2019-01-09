Дональд Трамп во время обращения к нации не намерен объявлять режим ЧП.

Во всяком случае, так, со ссылкой на свои источники, утверждает Washington Post. Телеобращение президента США прозвучит на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти, вызванного нежеланием Конгресса выделять средства на возведение стены на границе с Мексикой. О возможном введении ЧП, чтобы профинансировать строительство стены, ранее говорил сам Трамп. Телеобращение Трампа прозвучит, когда в Москве будет 5 утра.