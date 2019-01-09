Бразилия официально уведомила ООН о выходе из Глобального договора о миграции.

Об этом пишет «Эстаду ди Сан-Паулу» со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что во всемирной организации решение южноамериканской республики восприняли с беспокойством. Представители ООН расценивают случившееся как готовность нового правительства Бразилии кардинально пересмотреть не только отношения с мировым сообществом, но и участие в многосторонних соглашениях.