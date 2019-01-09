Бразилия официально уведомила ООН о выходе из Глобального договора о миграции.
Об этом пишет «Эстаду ди Сан-Паулу» со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что во всемирной организации решение южноамериканской республики восприняли с беспокойством. Представители ООН расценивают случившееся как готовность нового правительства Бразилии кардинально пересмотреть не только отношения с мировым сообществом, но и участие в многосторонних соглашениях.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon999 09 января 2019 | 02:40
Читать такие новости, - словно увидеть вдруг фрагмент десятой серии сериала.
Непонятно, чего это вдруг там какая-то хрень происходит, и главное - потом об этой хрени скорее всего СМИ больше писать не будут.
Капнули дерьмом на мозги - чтоб отвлечь от реальных событий.