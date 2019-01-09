Британские военные демонтируют крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери, где произошло отравление «Новичком».
Как передает Press Association, местным жителям разосланы уведомления о том, что работы начнутся в ближайшее время. Здание накроют специальным куполом, после чего крыша будет полностью разобрана и заменена на новую. Впрочем, опасность для здоровья жителей власти охарактеризовали как «низкую».
Комментарии1
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fresh_breeze 09 января 2019 | 02:18
Британское правительство так достало всех со своим "Новичком", что у Скрипаля уже крышу сносит.