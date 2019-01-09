Бойцам ингушского ОМОНа МВД подарило на Новый год пол-ящика мандаринов на 52 человека.
Как передает радио «Свобода», за подарком полицейским пришлось ехать самим на двух машинах из Магаса в пригород Грозного Ханкалу. Сами омоновцы отмечают, что для того чтобы забрать мандарины, было выделено пять человек личного состава в экипировке и с автоматами.
Комментарии5
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servelat 09 января 2019 | 02:16
На самом деле пол вагона, эхо жгёт как всегда....
zapadnay 09 января 2019 | 02:53
Туман рассеялся и все встало на свои места.
greko 09 января 2019 | 02:44
Может у нас ОМОНа больше в стране, чем мандаринов. А может Эхо врёт, и это вероятнее всего. Но в любом случае, хде тут сенсация?
kremlefurer 09 января 2019 | 02:44
Мандарины на дольки делятся. Закусить надеюсь хватило.
peresvet73 09 января 2019 | 02:57
А нечего было свой народ поддерживать, когда границу делили! Своим всё, остальным - пол ящика мандаринов! Закон Путина!