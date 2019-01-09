В Веденском районе Чечни около двадцати человек в канун Нового года продержали в полиции.

Как сообщается на сайте «Кавказ.Реалии», их заподозрили в причастности к обороту и потреблению алкоголя. Выпускали их после профилактических бесед. Последнюю группу отпустили вечером 7 января. Нескольким мужчинам не вернули автомобили, изъятые у них в первый день задержания. «Кавказ.Реалии» отмечает, что фактически на территории Чечни действует «сухой закон». Легально алкоголь продается в считанных местах, но и там негласно дежурят полицейские. Законодательного запрета на торговлю алкоголем в Чечне нет.