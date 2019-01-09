Эксперты WADA сегодня попытаются все-таки получить доступ к базе данных московской лаборатории.
Им необходима информация о допинг-пробах российских спортсменов с 2011 по 2015 год. От этого зависит соответствие РУСАДА международному кодексу. Впрочем, вне зависимости от этой инспекции, Комитет по соответствию ВАДА 14 — 15 января рассмотрит вопрос, выполняет ли РУСАДА условия своего восстановления.
Комментарии2
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splin2 09 января 2019 | 02:30
Эксперты попытаются прорвать оборону СК РФ.
idruker 09 января 2019 | 02:43
splin2: ... только чтобы найти ржавую банку с высохшей мочой. Примерно как вскрывали святая святых - черный ящик сбитого в Турции истребителя и нашли в нем разбитую всмятку, неподдающуюся расшифровке электронику