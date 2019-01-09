Стоимость барреля Brent растет уже семь торговых дней подряд.

Столь же уверенно растут и цены на нефть марки WTI. Bloomberg связывает рост нефтяных котировок с сообщениями о сокращении запасов нефти в США, ожиданиями по сокращению добычи странами ОПЕК, а также оптимистичными заявлениями Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем.