Стоимость барреля Brent растет уже семь торговых дней подряд.
Столь же уверенно растут и цены на нефть марки WTI. Bloomberg связывает рост нефтяных котировок с сообщениями о сокращении запасов нефти в США, ожиданиями по сокращению добычи странами ОПЕК, а также оптимистичными заявлениями Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем.
Комментарии1
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zapadnay 09 января 2019 | 02:59
Надо же, как хорошо, уже растут целых семь дней!