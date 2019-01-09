Патриарх Филарет удостоен звания Героя Украины.
Указ на этот счет подписал президент Петр Порошенко, отметив вклад священнослужителя в создание независимой украинской поместной церкви. РПЦ считает Филарета раскольником.
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Указ на этот счет подписал президент Петр Порошенко, отметив вклад священнослужителя в создание независимой украинской поместной церкви. РПЦ считает Филарета раскольником.
Комментарии3
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serhio_25__ 09 января 2019 | 01:18
А внеочередное повышение в звании он получил? Полковника или генерала СБУ получил?
danko1 09 января 2019 | 01:23
serhio_25__: Это Гундяев лишится в лучшем случае звания полковника ФСБ за провал в Украине, а скорее всего, и сана патриарха лишится и за провал, и за то, что посмешищем этот безбожник лживый стал.
andrii1979 09 января 2019 | 01:22
Герою Слава!!! Заслужил по праву.