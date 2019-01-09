США предъявили обвинения российскому адвокату Наталье Весельницкой.

Ей вменяют попытку помешать расследованию о мошенничестве при отмывании денег. Как отмечает The New York Times, из материалов дела следует, что к отмыванию денег причастен один из влиятельных российских бизнесменов и его инвестиционная компания. Расследование не связано непосредственно со встречей Весельницкой с представителями Трампа в 2016 году в Trump Tower. Однако суть обвинения указывает на наличие у Весельницкой тесных связей с высокопоставленными чиновниками правительства России. Минюст США обратился к правительству России с просьбой оказать содействие в проведении расследования, но по информации издания, в Москве в помощи отказали, оправдав в ответном письме действия российских чиновников и сотрудников инвестиционной компании.