Темпы роста российской экономики в прошлом году росли, а инфляция оставалась низкой.
Это в своем январском докладе констатирует Всемирный банк. Эксперты банка отмечают, что несмотря на ужесточение экономических санкций, инфляция в нашей стране оставалась относительно стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%". Тем не менее авторы доклада прогнозируют краткосрочное замедление роста экономики России в наступившем году до 1,5%.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
serhio_25__ 09 января 2019 | 01:21
""Это в своем январском докладе констатирует Всемирный банк. Эксперты банка отмечают, что несмотря на ужесточение экономических санкций, инфляция в нашей стране оставалась относительно стабильной"" - яфамневере, выфсеврете, путинфсехкупил
olegfst 09 января 2019 | 01:22
serhio_25__: Не купил. Подкрутил статистику