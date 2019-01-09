Темпы роста российской экономики в прошлом году росли, а инфляция оставалась низкой.

Это в своем январском докладе констатирует Всемирный банк. Эксперты банка отмечают, что несмотря на ужесточение экономических санкций, инфляция в нашей стране оставалась относительно стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%". Тем не менее авторы доклада прогнозируют краткосрочное замедление роста экономики России в наступившем году до 1,5%.