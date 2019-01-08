Дональд Трамп обратится сегодня к нации.

Трансляция выступления президента США начнется, когда в Москве будет 5 утра. Трамп обратится к соотечественникам на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти. Президент ранее даже заявлял о намерении рассмотреть целесообразность введения в стране режима ЧП, чтобы получить возможность профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. По сведениям Washington Post , президент объявлять ЧП не планирует. Ранее вице-президент США Майк Пенс уточнил, что Трамп в первую очередь будет говорить о гуманитарном кризисе на южной границе.