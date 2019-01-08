Дональд Трамп обратится сегодня к нации.
Трансляция выступления президента США начнется, когда в Москве будет 5 утра. Трамп обратится к соотечественникам на фоне кризиса с финансированием органов федеральной власти. Президент ранее даже заявлял о намерении рассмотреть целесообразность введения в стране режима ЧП, чтобы получить возможность профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. По сведениям Washington Post , президент объявлять ЧП не планирует. Ранее вице-президент США Майк Пенс уточнил, что Трамп в первую очередь будет говорить о гуманитарном кризисе на южной границе.
Комментарии2
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neyexo 09 января 2019 | 01:15
Денег нет, но вы держитесь.
Кому не хватает денег - можно бизнесом заняться
kara 09 января 2019 | 01:24
судя по новостной ленте Эха, это очень важно для нас и поэтому я спать не лягу,буду ждать до 5 утра.