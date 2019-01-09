Экспертов Всемирного антидопингового агентства ждут сегодня в российской столице
Они должны посетить Московскую антидопинговую лабораторию. Российская сторона не предоставила в срок ВАДА данных лаборатории. Это грозит отечественному спорту серьезными последствиями, предупреждал в эфире «Эха Москвы» руководитель РУСАДА Юрий Ганус.
Доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории еще с весны стал приоритетным требованием, подчеркнул глава РУСАДА Юрий Ганус. Это было одним из условий восстановления статуса российского антидопингового агентства.
Накануне вице-премьер России Ольга Голодец заверяла, что стороны достигли договоренности о передаче данных московской лаборатории специалистам ВАДА.
Комментарии4
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pattrick1 09 января 2019 | 00:17
Экспертов Всемирного антидопингового агентства ждут сегодня в российской столице...
Наймите какого-нибудь грузина-карманника, чтобы он подкинул пакет с героином в карман главы комиссии ВАДА и дайте на него наводку в наркоконтроль.
salut__521 09 января 2019 | 00:19
Ну базы проб почистили, теперь можно и вадовцев к ним допустить... Молодец Голодец!
stopkran1969 09 января 2019 | 00:30
Таки сдал фофан анализы?
ly4_sveta 09 января 2019 | 01:02
Все настроили, подстроили и подменили, в конце-то
концов? Или опять, аферисты из Московии, будут «Ваньку
валять» на посмешище всему цивилизованному миру?