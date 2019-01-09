Американская интернет-компания Amazon сместила Microsoft с первого места в списке самых дорогих в мире
Ее рыночную стоимость оценивают в 796 миллиардов долларов. На третьем – холдинг Alphabet. Apple стала четвертой. Накануне в ходе торгов стоимость акций Amazon выросла на 3,4 процента. В сентябре рыночная стоимость Amazon.com достигала на пике одного триллиона долларов. А ее основатель и глава Джефф Безос признан самым богатым человеком мира в ушедшем году.
Комментарии1
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neon999 09 января 2019 | 01:12
В Америке, говорят, новостная повестка заполнена только американскими новостями.
В России тоже американскими.