Американская интернет-компания Amazon сместила Microsoft с первого места в списке самых дорогих в мире

Ее рыночную стоимость оценивают в 796 миллиардов долларов. На третьем – холдинг Alphabet. Apple стала четвертой. Накануне в ходе торгов стоимость акций Amazon выросла на 3,4 процента. В сентябре рыночная стоимость Amazon.com достигала на пике одного триллиона долларов. А ее основатель и глава Джефф Безос признан самым богатым человеком мира в ушедшем году.