Власти США предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию россиянке Наталье Весельницкой
Она ранее представляла в суде интересы компании Превезон Холдингс. Сама Весельницкая узнала о возбуждении дела из СМИ.
Весельницкая добавила, что суть вопроса и обстоятельства дела ей доподлинно неизвестны.
Комментарии3
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stopkran1969 09 января 2019 | 00:26
Может "перезвон холдинг"? Так у него томоса нет, а впаривать свечи пиндосам без шансов
ivfn 09 января 2019 | 00:30
Наши женщины не только коней на скаку остановят и в горящую избу войдут...но и американское правосудие на лопатки положат!!!)))
Они наших женщин боятся больше, чем талибов, с которыми пытаются договориться...
neon999 09 января 2019 | 01:10
Все про Британию да про Америку. Такое ощущение, что про Россию им писать запрещают.
Зато про заграницу можно гнать любую лабуду - возможности опровергнуть ограничены.