Дебаты по проекту сделки об условиях выхода Великобритании из ЕС возобновятся в британском парламенте

Голосование в палате общин планировалось на 11 декабря прошлого года, но было отложено. Об этом ранее заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

При этом Мэй выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.