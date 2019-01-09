Дебаты по проекту сделки об условиях выхода Великобритании из ЕС возобновятся в британском парламенте
Голосование в палате общин планировалось на 11 декабря прошлого года, но было отложено. Об этом ранее заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
При этом Мэй выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit.
Комментарии1
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neon999 09 января 2019 | 01:07
Почему-то проблемы британские журналистов волнуют, а российские - не очень.