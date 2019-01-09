Над взлетной полосой лондонского аэропорта Хитроу были замечены дроны, это привело к приостановке работы аэропорта

Над взлетной полосой лондонского аэропорта Хитроу были замечены дроны, это привело к временной приостановке работы аэропорта. Полиция Лондона получила звонок в 5 вечера по британскому времени, в качестве мер предосторожности вылеты из аэропорта были временно приостановлены, сейчас работа аэропорта возобновлена.

Вылеты из Хитроу возобновились через час после того, как полиция получила сообщение о том, что над аэропортом замечены дроны, радиоуправляемые летающие аппараты. Представитель аэропорта сказал, что ради того, чтобы предотвратить любой возможный риск для жизни пассажиров и обеспечить безопасность, аэропорт принял решение приостановить вылеты. Министр Транспорта Великобритании Крис Грейлинг был проинформирован о ситуации и связался с министерством обороны и министерством внутренних дел. Пассажиры говорят, что во время задержки их рейсов, им не сообщали о том, почему они не могут вылететь. Один из очевидцев написал, что видел над взлетным полем полицейский вертолет. Хитроу сообщил, что будет закупать специальное оборудование для того, чтобы не допустить сбоев в будущей работе из-за полетов дронов.

В декабре 2018 года 140 тысяч пассажиров в течение 36 часов не могли вылететь из другого лондонского аэропрота Гатвик, транспортный коллапс вызвали дрноы, которые были замечены над самолетом. Аэропорт Гатвик потратил 5 миллионов фунтов для того, чтобы предотвратить будущие атаки.

В результате в Великобритании расширили с 1 до 5 километров зону вокруг аэропортов, над которой запрещены полеты дронов. Человек, который запустил дрон, может столкнуться с серьезным штрафом или тюремным заключением.