Запрет на порошковый алкоголь вступил в силу в России

В пояснительной записке к закону говорится, что безопасность так называемой порошкообразной спиртосодержащей продукции, или попросту сухого алкоголя, не подтверждена. В то же время при увеличении концентрации порошка напиток может быть смертельно опасным.

Сухой алкоголь – это порошок, который разводят водой для получения алкогольных напитков или для добавления в коктейли. Его производят в Японии и США.