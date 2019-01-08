Запрет на порошковый алкоголь вступил в силу в России
В пояснительной записке к закону говорится, что безопасность так называемой порошкообразной спиртосодержащей продукции, или попросту сухого алкоголя, не подтверждена. В то же время при увеличении концентрации порошка напиток может быть смертельно опасным.
Сухой алкоголь – это порошок, который разводят водой для получения алкогольных напитков или для добавления в коктейли. Его производят в Японии и США.
Комментарии9
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danko1 08 января 2019 | 23:15
Если сухой порошок производят в Японии и США, то уже продолжительность жизни там подтверждает его безопасность.
А как подтверждена его опасность? неужели вреднее водки и прочих суррогатов?
danko1 08 января 2019 | 23:20
danko1: Тогда этот запрет с таким же основанием можно и на порошковые соки распространить, а это практически 100 % соков, продающихся в России.
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 23:16
На России главное, чтобы боярку со стекломоем не запретили.
Впрочем, строгость совкорашистских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения.
alger 08 января 2019 | 23:35
gonduras_in_colima: МИД в трауре, только-только доставку из Мадурии наладили, и вот.
redactor 08 января 2019 | 23:44
Не ну шумеров забыли спросить...ты хохол что ли? Иди бандеру празднуй дикарь..
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 23:49
redactor: Удило ватное, когда Киев имел каменную застройку, государственность и письменность, на месте будущей Москвы по болотам квакали жабы и ютились в землянках и убогих срубах мокшанские племена.
Так что, копрофил в портянках, своих шумеров и дикарей можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.
don_ballon 08 января 2019 | 23:29
Дык, сухой спирт в таблетках в любом школьном кабинете химии...
buzukin075 08 января 2019 | 23:38
Смертельно опасен - это што, в растворе 200% спирта? Да пусть его уроды пьют! Порядошный человек найдет минутку, штобы лично изваять литров двадцать приличного питья вместо этой хрени для бомжей.
zztop1960 08 января 2019 | 23:49
Ваня , ты пил ? Нет , я ел