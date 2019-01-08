В Германии арестован школьник, который в опубликовал в интернете личные данные немецких политиков и знаменитостей
В германской федеральной земле Гессен арестован 20-летний школьник, который в декабре опубликовал в интернете личные данные немецких политиков и знаменитостей. Подозреваемый действовал в одиночку.
Задержание и обыск квартиры подозреваемого гражданина ФРГ, который, по информации «Шпигеля», живет у своих родителей, произошли уже в воскресенье. До этого сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями обыскали несколько подозреваемых и допросили 19-летнего свидетеля из Хайльбронна. Молодому человеку вменяется в вину незаконное приобретение и публикация личных данных. Задержанный уже полностью признался в совершенном деянии. Мотивом его действий было недовольство публичными заявлениями политиков, журналистов и общественных деятелей". Молодой человек пытался «помочь их разоблачить». После дачи показаний в полиции школьник был отпущен на свободу. В результате обыска был конфискован его компьютер. Обнаружены также интернет-архивы подозреваемого.
Пять дней назад стало известно о том, что через фальшивый аккаунт в «Твиттере» была распространена личная информация около тысячи политиков, журналистов, сатириков, актеров и музыкантов. В основном это были адреса и номера телефонов. По сведениям из МВД ФРГ, в 50 случаях речь шла о частной переписке и фотографиях, а также личных документах и банковских данных.
Хакер получил данные, взломав личные аккаунты в социальных сетях, и выставлял их в сеть в декабре в форме рождественского календаря. Компьютерные системы правительства ФРГ и бундестага затронуты не были.
В качестве реакции на происшествие правительство ФРГ заявило о планах создания общенационального центра по отражению кибератак. Тем самым предполагается улучшить защиту личных данных от хакерских нападений.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
minerr 08 января 2019 | 23:25
20-летний школьник? Это получется что их компьютеры любой двоечник взломать может?
master_superanalitik 08 января 2019 | 23:50
В Германии арестован школьник, который в опубликовал в интернете личные данные немецких политиков и знаменитостей
====================
Я немецкого школьника не осуждаю, так как он, видя что происходит в Германии, всего лишь выполнил свой долг по недопущению неофашизма на немецкую землю. Дело в том, что фрау Меркель до сих пор пытается выполнить завещание Гитлера об объединенной Европе. Но планам Гитлера и Меркель помешал брексит, англичане решили бежать с тонущего корабля по имени Европа. Эти мерзкие подлые и грязные англичане решили дриснуть и бросить на произвол судьбы страны-засранцы во главе с Украиной.