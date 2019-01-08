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22:59, 08 января 2019

Испанская полиция освободила из сексуального рабства пятерых гражданок России и Украины

Обыски проходили в одном из развлекательных клубов Гранады. Задержаны четверо подозреваемых. Их гражданство пока не сообщается, — передает агентство РИА «Новости». по сведениям правоохранительных органов, потенциальных жертв преступники искали через социальные сети. Девушкам предлагали работу в Испании и обещали хорошую зарплату. Однако по приезде их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ угрожали оставить без средств существования на улице.

Комментарии

22

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zztop1960 08 января 2019 | 23:16

Обещали оставить без средств к существованию ???? Прикольно.

riccon 08 января 2019 | 23:21

[Девушкам предлагали работу в Испании и обещали хорошую зарплату. Однако по приезде их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе.]

"Цивилизованные" страны, чо. Европейские скрепы Бенито Муссолини не попраны и бережно сохраняются и пестуются. Торговля людьми, несоблюдение презумпции невиновности и прочие прелести западного мира выгодно выделяют европейские страны на фоне диких племен севера.

zztop1960 08 января 2019 | 23:26

riccon: Просто борзанули девки , а им сказали : Не хотите , как хотите , идите кассиршами работать в супермаркет или посуду мыть в кафе

pattrick1 08 января 2019 | 23:28

За отказ угрожали оставить без средств существования на улице...

На улице, без средств к существованию? Сейчас что, Средние века, телефонов нет, нельзя домой позвонить, самолётов нет, нельзя домой улететь?

s_prime 08 января 2019 | 23:29

riccon: А какое отношение Муссолини имеет к Испании???))))))

riccon 08 января 2019 | 23:36

s_prime:
А чо нет-то? Там рядом :))

kottigr1 08 января 2019 | 23:30

riccon: Эксперты ООН подсчитали, что больше половины всех секс-рабов мира поставляется из России. При этом большая часть проституток оседает в странах Западной Европы.
Центр ООН по предотвращению международных преступлений представил отчет по проблеме сексуальной эксплуатации. Согласно документу, первое место в мире среди поставщиков секс-рабов заняла Россия. По данным экспертов, российские граждане составляют большую часть из общего числа тех, кого переправляют с целью сексуальной эксплуатации в страны Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.
Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека о детской проституции в России, ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая.Сексуальная эксплуатация детей в Российской Федерации является более серьезной проблемой, чем торговля детьми, и как правительственные, так и неправительственные органы разделяют мнение, что в российском обществе проституция превратилась в приемлемый образ жизни.
Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию.

riccon 08 января 2019 | 23:40

kottigr1:
[ При этом большая часть проституток оседает в странах Западной Европы. ]

Я и говорю, Запад не прекращал торговать людьми.

zztop1960 08 января 2019 | 23:31

riccon: Бенито Муссолини ????? В Испании ? Может Каддафи в Ливане ?

riccon 08 января 2019 | 23:43

zztop1960:
[Бенито Муссолини ????? В Испании ?]
О, проснулся. Коммент чей-то прочитал? А ты почитай историю-то, бурапутин. :))

zztop1960 08 января 2019 | 23:43

riccon: Сам свидетель , как жёны и дочери российских офицеров занимались проституцией в бывшей ГДР , в 1993 году , до их вывода из Германии. Брали 100-150 марок

stopkran1969 08 января 2019 | 23:17

Я то наивно думал что тема закрыта лет 20 тому.. С другой стороны - в Испании им теплее чем на трассах под урюпинском

riccon 08 января 2019 | 23:25

stopkran1969:

Ты, конечно, по привычке, по себе судишь, но девушки собирались зарабатывать на жизнь не тем, как ты привыкла. Ты держись там, в Урюпинске.

kreamssdick 08 января 2019 | 23:18

девочки наверное пытались выбирать клиентов. Этому дала, этому не дала...

oldfashy 08 января 2019 | 23:22

Интересное вхождение в Европу для украинок, сразу и в правильное место.

midnightblues 08 января 2019 | 23:27

oldfashy: В тексте указано-что там есть и россиянки

stebinmaku 08 января 2019 | 23:28

Безвиз --> Безсекс --> Безсредств.. Проститутомор.

kreamssdick 08 января 2019 | 23:33

stebinmaku: небось освобожденные женщины ДэНэЭрии промышляли вместе с россиянками

zztop1960 08 января 2019 | 23:39

kreamssdick: Крымчанки с паспортами РФ и Украины

stebinmaku 08 января 2019 | 23:50

kreamssdick
Мне как-то все-равно. Но замечу, что большинство проституток, которыми я пользовался, почему-то оказывались украинками. Знаете, им это, как говорится " к лицу" .. и к телу. Говорю не уничижительности ради, а удовольствия для.

(комментарий скрыт)

grazschdanin 08 января 2019 | 23:50

Испанская полиция освободила из сексуального рабства пятерых гражданок России и Украины
#
В демократической Европе рабство?! Вот это номер.

agronom 08 января 2019 | 23:51

Хотели ли освобожденные освобождения.

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