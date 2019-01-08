Испанская полиция освободила из сексуального рабства пятерых гражданок России и Украины

Обыски проходили в одном из развлекательных клубов Гранады. Задержаны четверо подозреваемых. Их гражданство пока не сообщается, — передает агентство РИА «Новости». по сведениям правоохранительных органов, потенциальных жертв преступники искали через социальные сети. Девушкам предлагали работу в Испании и обещали хорошую зарплату. Однако по приезде их заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. За отказ угрожали оставить без средств существования на улице.